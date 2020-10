Carlotta Benusiglio | la svolta | ‘Non fu suicidio’ | sotto accusa il suo ex

Leggi su viagginews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Per la morte di, ritrovata appesa ad un albero in un parco di Milano, riceve gravi accuse ora il suo ex fidanzato. Il caso dinon fu dettato da suicidio. La vicenda riguarda la stilista di 37 anni rinvenuta cadavere, con il suo corpo che penzolava da un albero di piazza … L'articolola‘Non fu suicidio’il suo ex è apparso prima sul sito ViaggiNews.com