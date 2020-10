Candreva: «Ho dato tutto per l’Inter, scegliere la Samp è stato facile» (Di giovedì 15 ottobre 2020) scegliere la Samp non è stato un problema per Antonio Candreva, il quale ha un solo rimpianto dalla sua esperienza all’Inter. Antonio Candreva ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo passato all’Inter e del suo presente alla Sampdoria. INTER – «Anche all’Inter quattro anni belli. L’unico rammarico è il mio primo anno, con tanti cambiamenti societari e tecnici che non ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che avrebbe meritato il club. Ho dato tutto me stesso per la causa nerazzurra» SCELTA – «Devo ringraziare il presidente, Ranieri, il direttore sportivo Osti, lo stesso Fabio, tutti determinanti per la mia scelta. Che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020)lanon èun problema per Antonio, il quale ha un solo rimpianto dalla sua esperienza all’Inter. Antonioha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo passato all’Inter e del suo presente alladoria. INTER – «Anche all’Inter quattro anni belli. L’unico rammarico è il mio primo anno, con tanti cambiamenti societari e tecnici che non ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che avrebbe meritato il club. Home stesso per la causa nerazzurra» SCELTA – «Devo ringraziare il presidente, Ranieri, il direttore sportivo Osti, lo stesso Fabio, tutti determinanti per la mia scelta. Che ...

