Calciomercato Juventus, Pogba a zero? Annuncio dall'Inghilterra (Di giovedì 15 ottobre 2020) Diciamoci la verità, i tifosi della Juventus non hanno mai dimenticato le straordinarie performance in campo di Paul Pogba. Come direbbe Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…". Ed è proprio a questa canzone che i tifosi bianconeri si aggrappano per sperare in un clamoroso ritorno nelle prossime sessioni si Calciomercato del dominante centrocampista Pogba, attualmente in forza al Manchester United. Qualche stagione fa, l'ex Juve è sbarcato in Inghilterra per la faraonica cifra di 105 milioni + Bonus e, visto l'investimento pazzesco, i Red Devils si sarebbero aspettati un rendimento superiore a quello espresso, soprattutto in ambito europeo.

