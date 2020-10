“Brad Pitt ha promesso di sposarmi e mi ha derubata”: è una truffa, ma lei denuncia veramente l’attore (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Brad Pitt ha promesso di sposarmi e mi ha derubata”: denuncia l’attore, ma era una truffa È vittima di una truffa da parte di un uomo che si spaccia per Brad Pitt, ma lei denuncia veramente l’attore hollywoodiano. Protagonista della singolare vicenda è Kelli Christina, dirigente di un’azienda sanitaria statunitense, la quale si è dichiara certa di essere stata truffata proprio da Pitt. La donna, infatti, ha raccontato alla Texas Eastern District Court, la corte distrettuale texana, di essere stata contattata nel 2018 da Brad Pitt, il quale le avrebbe chiesto di aiutarlo a organizzare una serie di eventi di raccolta fondi per la sua ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Bradhadie mi ha derubata”:l’attore, ma era unaÈ vittima di unada parte di un uomo che si spaccia per Brad, ma leil’attore hollywoodiano. Protagonista della singolare vicenda è Kelli Christina, dirigente di un’azienda sanitaria statunitense, la quale si è dichiara certa di essere statata proprio da. La donna, infatti, ha raccontato alla Texas Eastern District Court, la corte distrettuale texana, di essere stata contattata nel 2018 da Brad, il quale le avrebbe chiesto di aiutarlo a organizzare una serie di eventi di raccolta fondi per la sua ...

