Bonaccini | “Lockdown totale difficile da immaginare | si rischia pandemia economica”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) BOLOGNA – Lockdown “parziali” per contenere la seconda ondata del virus. E’ la ricetta del presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, che torna ad avvertire: “Bisogna essere pronti a misure restrittive molto mirate come si è fatto in questi giorni, magari farne qualcuna in più nel caso la curva dovesse aumentare”. Bonaccini ne ha parlato oggi a L’Aria che tira, su La7. In questo momento, dice a proposito della recrudescenza della pandemia, “bisogna tenere monitorata la situazione e tracciare il più possibile i cittadini”.