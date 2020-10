Bertolaso, proprio lui, ora dà la colpa al Governo per la seconda ondata (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso - quello che, mentre ancora 30.000 sfollati abruzzesi vivevano in albergo ha definito 'finita' l'emergenza terremoti e che prima di dimettersi dal suo ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ex capo della protezione civile Guido- quello che, mentre ancora 30.000 sfollati abruzzesi vivevano in albergo ha definito 'finita' l'emergenza terremoti e che prima di dimettersi dal suo ...

L'ex capo della Protezione Civile: "Si preoccupavano dei sondaggi, di scrivere sui social, delle elezioni regionali, ma certamente non si sono preoccupati di prevedere l'arrivo della seconda ondata" ...

"Questa storia dei banchi a rotelle, in un paese che ha il 65% del proprio territorio ad alto rischio sismico, é una enorme sciocchezza", é Guido Bertolaso, già Capo della Protezione civile italiana a ...

