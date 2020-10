Assassin’s Creed Valhalla: I Requisiti PC ufficiali (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’uscita di Assassin’s Creed Valhalla è vicina, Ubisoft quest’oggi svela tutti i Requisiti PC, sia per chi si accontenta di giocarlo a dettagli bassi che per chi è più esigente. Requisiti minimi (dettagli bassi, 1080p e 30 fps): Processore (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / i5-4460 – 3.2 GhzRAM: 8 GB (Dual-channel mode)GPU: AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GBArchiviazione: 50 GB HDD (si consiglia l’utilizzo di un SSD)Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)DirectX: DirectX 12Requisiti consigliati (dettagli alti, 1080p e 30 fps): Processore (AMD / INTEL): Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / i7-4790 – 3.6 GhzRAM: 8 GB (Dual-channel mode)GPU: AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GBArchiviazione: SSD (50 GB)Sistema ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’uscita di Assassin’sè vicina, Ubisoft quest’oggi svela tutti iPC, sia per chi si accontenta di giocarlo a dettagli bassi che per chi è più esigente.minimi (dettagli bassi, 1080p e 30 fps): Processore (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / i5-4460 – 3.2 GhzRAM: 8 GB (Dual-channel mode)GPU: AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GBArchiviazione: 50 GB HDD (si consiglia l’utilizzo di un SSD)Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)DirectX: DirectX 12consigliati (dettagli alti, 1080p e 30 fps): Processore (AMD / INTEL): Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / i7-4790 – 3.6 GhzRAM: 8 GB (Dual-channel mode)GPU: AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GBArchiviazione: SSD (50 GB)Sistema ...

