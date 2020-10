Antonella Clerici in lutto | non nasconde il suo dolore | “Eri tutto | mancherai”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 14 ottobre 2020, durante la diretta del programma di Rai Uno È sempre mezzogiorno,ha appreso una notizia che l’ha letteralmente sconvolta. Il suo caro amico, collega e mentore Gianfranco De Laurentiis è scomparso nella notte all’età di 81 anni. Stiamo parlando di un grande volto della televisione sportiva. Il fatto più spiacevole è cheabbia dovuto apprendere l’annuncio, di sorpresa, mentre stava lavorando. La storica conduttrice televisiva, dopo la pubblicità, si è fatta forza e ha descritto al pubblico il suo affetto per Gianfranco De Laurentiis. Lo ha elogiato non solo come un professionista, ma sopratcome un amico che ha rappresentato una sorta di figura paterna per ...