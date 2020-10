Zaia: "E' solo una proposta ma Azzolina la ascolti, programmare da ora la didattica a distanza" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca Zaia ritorna sul mondo della scuola, con la proposta della didattica a distanza: 'La dad parziale per le scuole superiori solo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Lucaritorna sul mondo della scuola, con ladella: 'La dad parziale per le scuole superiori...

g_bonincontro : RT @leone52641: Assembramento alla festa di Bruno Vespa, con Zaia ed Emiliano? - globalistIT : - oknosureddit : La didattica a distanza secondo Zaia: 'Solo una proposta, non lesa maestà alla Azzolina' - ginosecco : RT @EsercitoCrucian: Oltre 6 mesi per organizzare e incrementare le #terapieintensive Ovviamente un cazzo di nulla, solo #Zaia e Fedriga b… - GiuUngaro : RT @EsercitoCrucian: Oltre 6 mesi per organizzare e incrementare le #terapieintensive Ovviamente un cazzo di nulla, solo #Zaia e Fedriga b… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia solo Zaia torna sulla didattica a distanza: "Solo una proposta, non lesa maestà alla Azzolina" L'HuffPost La didattica a distanza secondo Zaia: 'Solo una proposta, non lesa maestà alla Azzolina'

Politica - Il governatore del Veneto Luca Zaia torna sull'idea della didattica a distanza per le scuole superiori. Se è vero lo scenario che prefigura il governo, anche se in via prudenziale, non ...

Fino ad oggi Immuni in Veneto è stata inutile

In Veneto però i cittadini che hanno deciso di utilizzare l'app Immuni hanno scoperto che fino ad ora le ASL non hanno inserito i codici delle persone contagiate ...

Politica - Il governatore del Veneto Luca Zaia torna sull'idea della didattica a distanza per le scuole superiori. Se è vero lo scenario che prefigura il governo, anche se in via prudenziale, non ...In Veneto però i cittadini che hanno deciso di utilizzare l'app Immuni hanno scoperto che fino ad ora le ASL non hanno inserito i codici delle persone contagiate ...