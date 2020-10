Treviso | la piccola Selena muore a due anni | il suo cuore non ha retto

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta laBiasini. La bimba si è spenta a duedopo un delicato intervento alall’ospedale di Padova. Lasoffriva di una malattia genetica, così come spiega Oggi.it., si è spenta laBiasini: aveva dueLa notizia si è diffusa subito in paese … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.