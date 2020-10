Temptation Island | scintille tra Alberto e Speranza | il crollo al falò

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020)sta volgendo al termine ed è sempre più critica la situazione tra. Fidanzati da 16 anni, la loro storia sembra destinata a concludersi, complice l’avvicinamento sempre più insistito di lui alla single Nunzia. In questa puntatavedrà nuovi video del fidanzato che la lasceranno a bocca aperta.sempre più distantisono indubbiamente la coppia più discussa di questa edizione di. Fidanzati da 16 anni, i due si sono iscritti per cercare di risolvere alcuni problemi di coppia che hanno più volte rischiato di far naufragare la loro relazione. Eppure la ...