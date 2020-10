Morte Gianfranco De Laurentiis, Antonella Clerici lo scopre in diretta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Morte di Gianfranco De Laurentiis, stimatissimo giornalista sportivo, ha toccato molto il mondo della televisione. De Laurentiis ha condotto programmi storici per la Rai, dove ha lavorato per decenni, come Domenica Sprint, al fianco di Antonella Clerici. La conduttrice è stata presa da un momento di profondo sconforto quando le è stata comunicata la Morte del collega, con cui ha iniziato la sua carriera televisiva, durante il suo nuovo programma È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici in lacrime La conduttrice scopre a metà dello show di cucina la brutta notizia della Morte a 81 anni di Gianfranco De Laurentiis. “Vi avevo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) LadiDe, stimatissimo giornalista sportivo, ha toccato molto il mondo della televisione. Deha condotto programmi storici per la Rai, dove ha lavorato per decenni, come Domenica Sprint, al fianco di. La conduttrice è stata presa da un momento di profondo sconforto quando le è stata comunicata ladel collega, con cui ha iniziato la sua carriera televisiva, durante il suo nuovo programma È sempre mezzogiorno.in lacrime La conduttricea metà dello show di cucina la brutta notizia dellaa 81 anni diDe. “Vi avevo ...

DaRonz82 : Che triste notizia la morte di Gianfranco De Laurentiis, volto garbato e professionale del giornalismo sportivo. - MarzianoAnsioso : Per la morte di Gianfranco De Laurentiis solo un cenno al @Tg1Raiofficial. Meritava ben altro omaggio, visto che ha… - JasonBianconero : RT @GiorgioCMascion: Ho scoperto ora, alla sua morte, che Gianfranco De Laurentiis fosse juventino. Questo rende l'idea di che professionis… - ilcontemax7 : RT @GiorgioCMascion: Ho scoperto ora, alla sua morte, che Gianfranco De Laurentiis fosse juventino. Questo rende l'idea di che professionis… - simo781211 : RT @Badd_Handss: @CalcioFinanza in un mondo di Varriale, Pistocchi e compagnia cantante, mi dolgo per la morte di un signore, Gianfranco De… -