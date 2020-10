Morta a 18 anni per overdose, accusato il fidanzato: “Voleva provare” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La comunità di Amelia, paesino in provincia di Terni, è sconvolta per la scomparsa della giovane Maria Chiara Previtali, Morta per overdose il giorno del suo compleanno. Due giorni fa… Questo articolo Morta a 18 anni per overdose, accusato il fidanzato: “Voleva provare” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La comunità di Amelia, paesino in provincia di Terni, è sconvolta per la scomparsa della giovane Maria Chiara Previtali,peril giorno del suo compleanno. Due giorni fa… Questo articoloa 18peril: “Voleva provare” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

