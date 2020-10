Lockdown a Natale in Italia, Conte: possibili misure restrittive nelle Regioni. Pregliasco: anche a Milano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio risponde a quanto previsto da Andrea Crisanti, che ha detto che «un Lockdown a Natale» è nell’ordine delle cose. Pregliasco: possibili a Milano Leggi su corriere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio risponde a quanto previsto da Andrea Crisanti, che ha detto che «un» è nell’ordine delle cose.

Tuttavia la curva epidemiologica preoccupa gli esperti e gli scienziati, tanto che alcuni hanno parlato di lockdown a Natale, come Andrea Crisanti, che ha gestito l'emergenza Covid in Veneto, e Livio ...

Cooronavirus, nuovo lockdown prima di Natale? Pregliasco, “Potrebbe succedere”

Secondo il virologo Pregliasco non è da escludere la possibilità di un lockdown su scala nazionale o, nello specifico, a Milano. Il motivo ...

