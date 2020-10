“Lascio il Paradiso delle signore”. L’annuncio dell’amata attrice: un addio che non piace (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Partita dall’11.43% di share nel settembre del 2018 e arrivata al 20% due anni dopo, il ‘Paradiso delle signore’ è diventato uno dei punti fermi della Rai. Nonostante la concorrenza da parte delle altre reti, la fiction in onda sulla rete ammiraglia non solo regge, ma registra una crescita di quasi 9 punti percentuali rispetto al suo esordio, quando lasciò la prima serata per la fascia pomeridiana. Il set della fiction è stato uno dei primi a riaprire dopo il lockdown dovuto dall’emergenza sanitaria e c’è stato subito un grande interesse da parte del pubblico sugli sviluppi del magazzino di Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni).



“Il 30 giugno è stato un giorno di festa, abbiamo ricominciato felicissimi a recitare e abbiamo girato le 25 puntate che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Partita dall’11.43% di share nel settembre del 2018 e arrivata al 20% due anni dopo, il ‘signore’ è diventato uno dei punti fermi della Rai. Nonostante la concorrenza da partealtre reti, la fiction in onda sulla rete ammiraglia non solo regge, ma registra una crescita di quasi 9 punti percentuali rispetto al suo esordio, quando lasciò la prima serata per la fascia pomeridiana. Il set della fiction è stato uno dei primi a riaprire dopo il lockdown dovuto dall’emergenza sanitaria e c’è stato subito un grande interesse da parte del pubblico sugli sviluppi del magazzino di Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni).“Il 30 giugno è stato un giorno di festa, abbiamo ricominciato felicissimi a recitare e abbiamo girato le 25 puntate che ...

AngyDeVincenzo : RT @MatFeeMan: LETTERA DI MYRIAM PT 3 FRANCESCO Sei stato veramente una scoperta, credo di aver trovato un amico perfetto, io non ti lasci… - MatFeeMan : LETTERA DI MYRIAM PT 3 FRANCESCO Sei stato veramente una scoperta, credo di aver trovato un amico perfetto, io non… - MatFeeMan : LETTERA DI MYRIAM PT 3 FRANCESCO Sei stato veramente una scoperta, credo di aver trovato un amico perfetto, io non… - luvjiminv : Basta lascio il profilo così paradiso inferno perché si bast - eromistero : Vorrei morire brillo Mentre canto questa canzone Correndo a duemila come un coglione Vorrei che in paradiso Fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lascio Paradiso Ivo Galletti, è morto a cento anni il «papà» della mortadella Corriere della Sera