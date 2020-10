Juventus, Roma e Lazio risalgono in Borsa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Scatta la rimonta della Juventus in Borsa dopo il ribasso della giornata di ieri, motivato dalla notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus. Il titolo stamattina tratta in rialzo del 4,34% recuperando le perdite della vigilia. Il titolo – a metà mattinata – si posiziona a 0,7894 euro per azione, con capitalizzazione di mercato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Scatta la rimonta dellaindopo il ribasso della giornata di ieri, motivato dalla notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus. Il titolo stamattina tratta in rialzo del 4,34% recuperando le perdite della vigilia. Il titolo – a metà mattinata – si posiziona a 0,7894 euro per azione, con capitalizzazione di mercato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DiMarzio : La #Juventus, le visite con la #Roma, il rapporto con il #Napoli: #Milik dice tutto - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - pisto_gol : In questi giorni ho letto che tanti giocatori della Juve finalmente “si divertono” grazie agli allenamenti di Pirl… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Juventus, Roma e Lazio risalgono in Borsa: Scatta la rimonta della Juventus in Borsa dopo il riba… - cicciovettel95 : RT @RisorgINT: @Gazzetta_it Juventus -90 160 milioni di plusvalenze 300 milioni di aumento di capitale andati Rinvio di una parte degli st… -