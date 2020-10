Juventus-Napoli | la Lega Calcio si aspetta la sconfitta a tavolino

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lasilada parte del Giudice Sportivo per quanto accaduto in occasione di. È prevista per oggi la decisione del Giudice Sportivo in merito a. Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, lasiunaper la società di Aurelio De Laurentiis. Il rischio in caso di rinvio, infatti, è che altre squadre possano forzare la mano per ottenere il rinvio della partita su segnalazione delle autorità sanitarie. In questo senso resta da monitorare la situazione di Inter-Milan con i nerazzurri che hanno registrato sei ...