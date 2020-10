Giro d’Italia, quarto successo di Demare. Classifica immutata con Almeida in rosa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quarta affermazione di Arnaud Demare al Giro d'Italia. Nella undicesima tappa la Porto Sant'Elpidio- Rimini di 182 km, il francese si è imposto allo sprint. Joao Almeida resta in maglia rosa per il nono giorno consecutivo. Il corridore francese della Groupama-FDJ ha preceduto oggi in volata il redivivo Peter Sagan. quarto Simone Consonni, primo degli italiani. Giovedì è in programma l'attesa 12^ tappa, con partenza e arrivo a Cesenatico, che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Fatti salvi i primi e gli ultimi 25 km, infatti, gli altri oltre 150 km di percorso non presentano un solo tratto di pianura ne un tratto di riposo, con ben 5 GPM in programma. Giro d’Italia, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quarta affermazione di Arnaudald'Italia. Nella undicesima tappa la Porto Sant'Elpidio- Rimini di 182 km, il francese si è imposto allo sprint. Joaoresta in magliaper il nono giorno consecutivo. Il corridore francese della Groupama-FDJ ha preceduto oggi in volata il redivivo Peter Sagan.Simone Consonni, primo degli italiani. Giovedì è in programma l'attesa 12^ tappa, con partenza e arrivo a Cesenatico, che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Fatti salvi i primi e gli ultimi 25 km, infatti, gli altri oltre 150 km di percorso non presentano un solo tratto di pianura ne un tratto di riposo, con ben 5 GPM in programma.d’Italia, ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - ZZiliani : ULTIMORA. Due corridori positivi al Giro d'Italia. Mai così pochi da quando esiste il ciclismo. - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 10 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - Pall_Gonfiato : #Giro - Ecco cosa è successo nella tappa di oggi - marchenews24 : Giro d’Italia a Pesaro, il commento del sindaco Ricci -