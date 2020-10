Giggino Wifi scomparso 3 anni fa, svolta nel caso (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo anni di indagini, Giggino Wifi sarebbe stato individuato in un filmato da sua madre, è la svolta dopo tutto questo tempo? Giggino Wifi (Fonte foto: web)Le telecamere di videosorveglianza di un bar nel novarese, porterebbero un nuovo punto di inizio nelle indagini, dove è coinvolto anche il programma, Chi l’ha visto?. Ad accorgersi del possibile passaggio casuale sotto l’obiettivo, la mamma del disperso, Luigi Celentano, detto Giggino Wifi. Il ragazzo era scomparso a 19 anni d’età, a Meta di Sorrento, nel 2017. Leggi anche>>> Vercelli, positivo al Covid: come è riuscito a contagiare 126 persone Luigi Celentano: qualcuno voleva ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopodi indagini,sarebbe stato individuato in un filmato da sua madre, è ladopo tutto questo tempo?(Fonte foto: web)Le telecamere di videosorveglianza di un bar nel novarese, porterebbero un nuovo punto di inizio nelle indagini, dove è coinvolto anche il programma, Chi l’ha visto?. Ad accorgersi del possibile passaggio casuale sotto l’obiettivo, la mamma del disperso, Luigi Celentano, detto. Il ragazzo eraa 19d’età, a Meta di Sorrento, nel 2017. Leggi anche>>> Vercelli, positivo al Covid: come è riuscito a contagiare 126 persone Luigi Celentano: qualcuno voleva ...

