Gianfranco de Laurentiis si è spento all’età di ottantuno anni

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo: Gianfranco de Laurentiis si è spento ieri sera, sul tardi, all'età di ottantuno anni. Come giornalista professionista, ha collaborato per qualche tempo con il Corriere della Sera, occupandosi di spettacolo e costumi per il settimanale Tribuna Illustrata. Nel 1972 viene assunto dalla Rai e viene subito attratto dalla cronaca e più in particolare dallo sport. Nel 1976 entra a far parte della redazione del neonato TG2. Dal 1977 al 1994 ha diretto Eurogol, la sezione del TG2 sul panorama delle coppe europee di calcio, con il collega Giorgio Martino. Dal 1987 al 1996 ha diretto Domenica Sprint con altri colleghi che, nel corso dei nove anni, hanno ruotato intorno a lui, tra cui Antonella Clerici

sscnapoli : Vicini alla famiglia di Gianfranco De Laurentiis, figura storica del giornalismo italiano. - RaiNews : Per anni ha raccontato il calcio e lo sport agli italiani. Addio #GianfrancoDelaurentiis #DeLaurentiis - AleAntinelli : Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis. Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le su… - francesco6684 : Rai, addio a Gianfranco De Laurentiis, volto storico del giornalismo sportivo - FrancescaLupo15 : RT @halfstepper: Nooo, sono cresciuto con quel faccione simpatico in tv! ?? -