GF Vip, Dayane smascherata: svelata la strategia del gruppo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dayane Mello, non pensa di essere inquadrata e così ecco che “suggerisce” a Enock chi salvare, cioè Pierpaolo: insomma, c’è davvero al Grande Fratello Vip un gruppo che si supporta a vicenda Insomma, la strategia c’è eccome nella Casa: basta stare con il “gruppo” che comanda e che si aiuta a vicenda e il gioco è fatto. E chi lo ha fatto presente e insinuato il dubbio, guardaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Mello, non pensa di essere inquadrata e così ecco che “suggerisce” a Enock chi salvare, cioè Pierpaolo: insomma, c’è davvero al Grande Fratello Vip unche si supporta a vicenda Insomma, lac’è eccome nella Casa: basta stare con il “” che comanda e che si aiuta a vicenda e il gioco è fatto. E chi lo ha fatto presente e insinuato il dubbio, guardaArticolo completo: dal blog SoloDonna

blujasmine3 : RT @federicodenti_: Dayane che dice a Elisabetta e Adua: “Sapete qui c’è sempre gente intorno, non c’è privacy”. Come direbbe Zorzi: “Amore… - federicodenti_ : Dayane che dice a Elisabetta e Adua: “Sapete qui c’è sempre gente intorno, non c’è privacy”. Come direbbe Zorzi: “A… - sdcsroberts : RT @eleonoramozzi: dayane: non voglio giocare AMORE SEI AL GRANDE FRATELLO VIP #GFVIP - eleonoramozzi : dayane: non voglio giocare AMORE SEI AL GRANDE FRATELLO VIP #GFVIP - ChiccoseDOC : “GFVIP 5”:IL PERSISTERE DELL’ATTRITO, POI RIENTRATO A FINE PUNTATA,TRA L’IMMUNE MARIA TERESA RUTA E LA NOMINATA MAT… -