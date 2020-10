Falso ideologico: procura chiede archiviazione per Lo Russo e altri due assessori della giunta Fassino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per Stefano Lo Russo, attuale capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Gianguido Passoni e Giuliana Tedesco, tutti e tre assessori della giunta Fassino e indagati per Falso ideologico in atto pubblico nell’inchiesta che riguardava Afc, società ceh gestisce i cimiteri cittadini. Nelle indagini coordinante dai pm Gianfraco Colace e Laura Longo l’ipotesi di reato era legata a una cifra di un milione di euro che sarebbe stata iscritta nei bilanci del Comune come ricavo della vendita di nuovi loculi da parte di Afc, società controllata al 100% dalla Città di Torino che si occupa dei servizi cimiteriali, sebbene solo un loculo sia ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladi Torino ha chiesto l’per Stefano Lo, attuale capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Gianguido Passoni e Giuliana Tedesco, tutti e tree indagati perin atto pubblico nell’inchiesta che riguardava Afc, società ceh gestisce i cimiteri cittadini. Nelle indagini coordinante dai pm Gianfraco Colace e Laura Longo l’ipotesi di reato era legata a una cifra di un milione di euro che sarebbe stata iscritta nei bilanci del Comune come ricavovendita di nuovi loculi da parte di Afc, società controllata al 100% dalla Città di Torino che si occupa dei servizi cimiteriali, sebbene solo un loculo sia ...

Si tratta di Gianguido Passani (Bilancio), Stefano Lorusso (Cimiteri) e Giuliana Tedesco (Partecipate): erano accusati di falso ideologico in atto pubblico in relazione al bilancio 2015 del Comune ...

Falsa cittadinanza dietro pagamento: a Verona l'agenzia che curava la pratica

False cittadinanze in favore di cittadini brasiliani. È quanto scoperto dalla procura di Vercelli, che sta dando esecuzione alla misura... Scopri di più ...

