È morto Gianfranco De Laurentiis | noto giornalista sportivo della Rai

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il mondo del giornalismo, soprattutto, piangeDee voltoRai da oltre trent’anni. Se ne è andato ieri sera: romano, aveva ottantuno anni ed è stato uno dei protagonisti assolutitelevisione italiana affollando con professionalità le trasmissioni di Sport Rai. Il mondo del giornalismo italiano si stringe intorno alla famiglia di Deed al figlio Paolo che, come il padre, ha intrapreso la via dell’informazione.De: la carriera Appassionato di giornalismo,Deinizia al CorriereSera, poi dal 1972 la Rai e quattro ...

Corriere : Addio al giornalista Gianfranco De Laurentiis, aveva 81 anni - ilpost : È morto il giornalista sportivo Gianfranco de Laurentiis - Gazzetta_it : È morto Gianfranco De Laurentiis, volto storico di Domenica Sprint - pillaiandrea : RT @ilpost: Aveva 81 anni, aveva iniziato la sua carriera al Corriere della Sera e dal 1972 lavorava alla Rai conducendo numerose trasmissi… - tonygamblerII : RT @CalcioFinanza: Lutto nel giornalismo: morto Gianfranco De Laurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : morto Gianfranco

Lo sport in TV perde un altro suo rappresentante. Gianfranco De Laurentiis è morto a Roma all’età di 81 anni, dopo oltre 40 anni di giornalismo in Rai.E' morto a Roma all'età di 81 anni Gianfranco De Laurentiis, storico volto della tv italiana e in particolare di tante trasmissioni sportive della Rai. Tutto cominciò nel lontano 1977 ...