Covid Spagna: in Catalogna chiudono i bar per 15 giorni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni nel tentativo di fermare la nuova ondata di coronavirus. LEGGI ANCHE: A Liverpool festeggiano in piazza l'arrivo del lockdwon (VIDEO) Coronavirus, Carabinieri in bar e ristoranti: 1900 ispezioni La misura restrittiva entrerà in vigore la notte tra giovedì e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

