Choc a Vieste | violenza sessuale in spiaggia | la vittima è una turista che faceva jogging

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)in. I fatti sono avvenuti pochi giorni fa, sul Gargano, dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne del luogo, pregiudicato, con l’accusa di. Approfittando dell’assenza di altre persone in zona, ha iniziato a masturbarsi, spingendo la donna a terra facendola cadere con l’intento di spogliarla… Ha tentato di stuprare di una 71enne tedesca mentrein, località in provincia di Foggia. Lanon si è consumata solo grazie alla resistenza opposta dalla donna e alle sue urla disperate, nel tentativo di attirare l’attenzione ...

Fanpage.it

Ha tentato di stuprare di una 71enne tedesca mentre faceva jogging in spiaggia a Vieste, località in provincia di Foggia. La violenza sessuale non si è consumata solo grazie alla resistenza opposta ...Inflitte pene a Giuseppe Della Malva, Vincenzo Langi e Luca Luongo. Il giudice ha sposato in pieno il quadro probatorio offerto dalla Procura e dalla Tenenza Carabinieri di Vieste ...