Wto: via libera a dazi Ue per 4 mld di dollari su prodotti Usa come compensazione agli aiuti di stato concessi a Boeing (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Wto ha autorizzato l’Unione europea a imporre dazi fino ad un massimo di 4 miliardi di dollari su prodotti Usa come ritorsione per gli aiuti concessi da Washington alla Boeing . La sentenza segue quella dello scorso anno quando il Wto concesse agli Stati Uniti di imporre dazi su 7,5 miliardi di dollari di merci Ue in risposta agli aiuti di stato forniti ad Airbus. L’Organizzazione mondiale per il commercio ha infatti concluso che gli “effetti sfavorevoli” legati agli aiuti al costruttore di aerei americano ammonta a quasi 4 miliardi di dollari e che Bruxelles non può quindi chiedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Wto ha autorizzato l’Unione europea a imporrefino ad un massimo di 4 miliardi disuUsaritorsione per glida Washington alla. La sentenza segue quella dello scorso anno quando il Wto concesseStati Uniti di imporresu 7,5 miliardi didi merci Ue in rispostadiforniti ad Airbus. L’Organizzazione mondiale per il commercio ha infatti concluso che gli “effetti sfavorevoli” legatial costruttore di aerei americano ammonta a quasi 4 miliardi die che Bruxelles non può quindi chiedere ...

