Vito Crimi, il "gerarca minore" ridotto a vigile urbano (Di martedì 13 ottobre 2020) In questa involuzione c'è forse la vera fine del Movimento. Tra l'assemblea che delibera ma non decide, il «comitato-ponte», il «gruppo di supporto», i «facilitatori». E una generale tendenza Udeur che a parole si vorrebbe tenere lontana Quando Casaleggio voleva esportare Rousseau in India e Brasile. Ma ora rischia di "fallire" " Beppe Grillo voleva dimenticare i politici. Ma l'incontro con Casaleggio ha cambiato tutto"

Vito Crimi Quando alla fine arriva, la noia è qualcosa che spunta anzitutto nei dettagli, e poi tracima coprendo tutto il resto di grigio. Grigio Viminale: quello che vela lo sguardo di Vito Crimi.

Il Movimento 5 Stelle è morto, il Movimento 5 Stelle è appena nato

Gli Stati Generali che sono una specie di congresso, il rischio di scissione: di sicuro il M5S non sarà più quello di prima.

Vito Crimi Quando alla fine arriva, la noia è qualcosa che spunta anzitutto nei dettagli, e poi tracima coprendo tutto il resto di grigio. Grigio Viminale: quello che vela lo sguardo di Vito Crimi.