“Vitalizi | chi decide sul taglio è in conflitto di interessi Un Parlamento che vota i suoi privilegi è screditato | serve uno scatto di coscienza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Fino a quando non ci sarà unodi coscienza dei parlamentari, non c’è niente da fare”. Primo Di Nicola, senatore M5s da sempre in prima linea per l’abolizione dei vitalizi, è pessimista. Finché are delsaranno politici che potrebbero godere delo, sarà difficile che “le Camere riescano a valutare serenamente e secondo giustizia l’opportunità di mantenerlo”. Eppure, in gioco c’è la credibilità stessa delle Camera, perché unche“è ulteriormenteagli occhi dei cittadini”. Intervistato da ilfattoquotidiano.it, il parlamentare 5 stelle fa ...