Under 21, l'Italia batte l'Irlanda con i gol di Sottil e Cutrone (Di martedì 13 ottobre 2020) L'Italia Under 21 ha battuto 2-0 l'Irlanda in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2021 di categoria . Decisive le reti segnate dalla coppia d'attacco azzurra: al 43' del primo tempo...

