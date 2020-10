Trump torna in campagna elettorale e attacca: 'I lockdown uccidono gli Stati' (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente attacca l'Oms e poi, nel suo primo comizio elettorale dopo la malattia, galvanizza i suoi fans: 'In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più'. 'E' un irresponsabile - avverte l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidentel'Oms e poi, nel suo primo comiziodopo la malattia, galvanizza i suoi fans: 'In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più'. 'E' un irresponsabile - avverte l'...

TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - 6000sardine : #Trump ancora positivo al #coronavirus, torna alla casa bianca e si toglie la mascherina. Un gesto che offende le m… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Tutto sul n… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: #Trump torna in pubblico: 'Sto benissimo, vi bacerei tutti' #TrumpCovid #Trump2020 #Florida #Election2020 - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Trump torna in pista in Florida, 'Mi sento forte, potrei baciarvi' -

Ultime Notizie dalla rete : Trump torna Trump torna in pista in Florida. "Mi sento forte, potrei baciarvi" AGI - Agenzia Italia Trump ai fan, ‘tra 22 giorni vinciamo’

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - "Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese": Donald Trump, nel suo primo comizio dopo essere risultato positivo al coronavirus manda in visibilio i ...

Negativo. Come il tampone di Trump, che riparte dai bagni di folla: "Vado a vincere"

I numeri di questa tornata elettorale che vede il democratico Joe Biden sfidare il presidente Donald Trump sono ben al di sopra del 2016, con molti americani che si precipitano al voto per ...

