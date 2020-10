Straparla di cinghiali e lanciafiamme | oggi come la mettiamo? | uno strepitoso Porro fa a pezzi De Luca

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Spara ad alzo zero, Nicola. Nel mirino il governo, Giuseppe Conte e il nuovo dpcm. Uno sfogo in apertura di Quarta Repubblica, il programma che conduce il lunedì sera su Rete 4. Uno sfogo ripreso e rilanciato dain persona sul suo sito personale, dove scrive: "Ieri sera, mentre andava in onda Quarta Repubblica, il governo stava discutendo le nuove restrizioni contenute nell'ennesimo Dpcm. Era già chiaro l'approccio: colpevolizzare i cittadini, che pure hanno fatto la loro parte, per imporre altre chiusure, altri fermi alle attività economiche, altri divieti". Dunque, il crescendo rossiniano di, che mena fendenti anche contro Vincenzo De, il governatore della Campania che ha passato lunghe settimane a dileggiare il Nord e la Lombardia: "Ma in questi mesi, lo Stato, cosa ha ...