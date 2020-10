Renzi chiede a Conte un "tavolo politico" (Di martedì 13 ottobre 2020) “A Conte chiedo di riunire un tavolo politico, io non ho paura di questa parola. Non populista non tecnocrate, un tavolo politico”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di voto in Senato alle comunicazione del premier Giuseppe Conte. “Ci siamo messi insieme sulla base di una emergenza, di una richiesta di pieni poteri arrivata dalla controparte. Abbiamo detto che dovremo eleggere un presidente della Repubblica che vada sulla strada dell’antisovranismo. Ora c’è da gestire una guerra” quella del covid “delle due l’una: o ci mettiamo attorno a un tavolo o saremo sempre di rincorsa e costretti a seguire la dittatura del populismo e della tecnocrazia”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) “Achiedo di riunire un, io non ho paura di questa parola. Non populista non tecnocrate, un”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, nelle dichiarazioni di voto in Senato alle comunicazione del premier Giuseppe. “Ci siamo messi insieme sulla base di una emergenza, di una richiesta di pieni poteri arrivata dalla controparte. Abbiamo detto che dovremo eleggere un presidente della Repubblica che vada sulla strada dell’antisovranismo. Ora c’è da gestire una guerra” quella del covid “delle due l’una: o ci mettiamo attorno a uno saremo sempre di rincorsa e costretti a seguire la dittatura del populismo e della tecnocrazia”.

Noi vi chiediamo un gesto di responsabilità per il Paese: il passaggio dello scostamento è troppo delicato per mettere a rischio la tenuta del governo ma soprattutto del Paese". Lo ha detto Matteo

