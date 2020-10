Recovery | Merkel e Conte sulla stessa linea | gli Stati spendano i soldi già da inizio 2021 Ma è stallo con i Visegrad su clausola Stato di diritto

(Di martedì 13 ottobre 2020) Angelae Giuseppepuntano al primo obiettivo da raggiungere sulFund: glidevono poter iniziare a spendere igià dall’del. E per questo, la Cancelliera ha fatto sapere di lavorare “molto duramente”, mentre il presidente del Consiglio oggi in aula al Senato ha invitato l’Europa all’unità, appoggiando la proposta della presidenza tedesca per evitare rinvii: “Non dobbiamo permettere che possano generarsi ritardi”, ha detto.sposata anche dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che in un incontro con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha comunque chiesto “tempi certi”. L’economia europea ha subito bisogno di una ...

Di Maio in missione a Bruxelles, Conte in aula: "No a rinvii". Ma il piano è inceppato nelle trattative tra Europarlamento e presidenza tedesca. E ora anche la Polonia tira la corda sull'istituzione d ...di Vincenzo Savignano e Francesco Marzano È l’obiettivo principale per il governo italiano ma anche per quello tedesco. In Italia è entrato in vigore il nuovo Decreto ministeriale con nuove misure di ...