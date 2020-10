Recovery Fund, le associazioni femminili scrivono a Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo settimane di mobilitazione da parte di molte associazioni su scala nazionale, dopo lo spiraglio aperto nelle commissioni Bilancio e politiche europee di Camera e Senato, la giornata di oggi imprime una accelerazione alla battaglia per ottenere una fetta sostanziosa dei fondi del Recovery Fund da destinare all’occupazione femminile e alle infrastrutture sociali. A dare una decisa svolta l’iniziativa di organizzazioni come Il Giusto Mezzo, Le Contemporanee, GammaDonna, DateciVoce, La Rete per la Parità, Se Non ora quando-Libere, Dalla Stessa Parte. Un flash mob organizzato da Il Giusto Mezzo davanti al Pantheon con diversi cartelli a indicare le richieste arrivate tramite l’appello del movimento che ha raccolto 36mila firme e una delegazione di donne che ha incontrato alcuni parlamentari. In ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo settimane di mobilitazione da parte di moltesu scala nazionale, dopo lo spiraglio aperto nelle commissioni Bilancio e politiche europee di Camera e Senato, la giornata di oggi imprime una accelerazione alla battaglia per ottenere una fetta sostanziosa dei fondi delda destinare all’occupazione femminile e alle infrastrutture sociali. A dare una decisa svolta l’iniziativa di organizzazioni come Il Giusto Mezzo, Lemporanee, GammaDonna, DateciVoce, La Rete per la Parità, Se Non ora quando-Libere, Dalla Stessa Parte. Un flash mob organizzato da Il Giusto Mezzo davanti al Pantheon con diversi cartelli a indicare le richieste arrivate tramite l’appello del movimento che ha raccolto 36mila firme e una delegazione di donne che ha incontrato alcuni parlamentari. In ...

