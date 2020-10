Nuovo stadio Roma: via libera di Unicredit a Vitek (Di martedì 13 ottobre 2020) Fumata bianca per l’imprenditore ceco Radovan Vitek. Il consiglio di amministrazione di Unicredit si è infatti riunito oggi a partire dalle 15 e ha approvato il trasferimento alla CPI Property Group di Vitek delle tre società di Luca Parnasi, ovvero Parsitalia, Capital Dev e Eurnova. Quest’ultima è la società che detiene i terreni di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere il futuro stadio della Roma e l’annesso business park. Il magnate ceco pagherà 250 milioni per le tre società, stimate per circa 600 milioni. La firma era prevista per la giornata di ieri, ma lo slittamento di un giorno in realtà non aveva nulla a che vedere con lo stadio giallorosso, bensì con “Maximo”(Parsitalia). Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020) Fumata bianca per l’imprenditore ceco Radovan. Il consiglio di amministrazione disi è infatti riunito oggi a partire dalle 15 e ha approvato il trasferimento alla CPI Property Group didelle tre società di Luca Parnasi, ovvero Parsitalia, Capital Dev e Eurnova. Quest’ultima è la società che detiene i terreni di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere il futurodellae l’annesso business park. Il magnate ceco pagherà 250 milioni per le tre società, stimate per circa 600 milioni. La firma era prevista per la giornata di ieri, ma lo slittamento di un giorno in realtà non aveva nulla a che vedere con logiallorosso, bensì con “Maximo”(Parsitalia). Il ...

