Nations League, il programma di domani (Di martedì 13 ottobre 2020) domani prosegue la quarta giornata di Nations League. In programma non solo Italia-Olanda, ma anche il big match Croazia-Francia. Ecco l’elenco delle partite: Lega AItalia-Olanda, ore 20.45, gruppo 1Polonia-Bosnia, ore 20.45, gruppo 1Inghilterra-Danimarca, ore 20.45, gruppo 2 Islanda-Belgio, ore 20.45, gruppo 2 Croazia-Francia, ore 20.45, gruppo 3 Portogallo-Svezia, ore 20.45, gruppo 3 Lega BFinlandia-Repubblica d’Irlanda, ore 18, gruppo 4 Norvegia-Irlanda del Nord, ore 20.45, gruppo 1 Romania-Austria, ore 20.45, gruppo 1 Scozia-Repubblica Ceca, ore 20.45, gruppo 2 Slovacchia-Israele, ore 20.45, gruppo 2 Turchia-Serbia, ore 20.45, gruppo 3 Russia-Ungheria, ore 20.45, gruppo 3 Bulgaria-Galles, ore 20.45, gruppo 4 Lega CLituania-Albania, ore 18, gruppo 4 Macedonia-Georgia, ore 20.45, gruppo 2 Estonia-Armenia, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020)prosegue la quarta giornata di. Innon solo Italia-Olanda, ma anche il big match Croazia-Francia. Ecco l’elenco delle partite: Lega AItalia-Olanda, ore 20.45, gruppo 1Polonia-Bosnia, ore 20.45, gruppo 1Inghilterra-Danimarca, ore 20.45, gruppo 2 Islanda-Belgio, ore 20.45, gruppo 2 Croazia-Francia, ore 20.45, gruppo 3 Portogallo-Svezia, ore 20.45, gruppo 3 Lega BFinlandia-Repubblica d’Irlanda, ore 18, gruppo 4 Norvegia-Irlanda del Nord, ore 20.45, gruppo 1 Romania-Austria, ore 20.45, gruppo 1 Scozia-Repubblica Ceca, ore 20.45, gruppo 2 Slovacchia-Israele, ore 20.45, gruppo 2 Turchia-Serbia, ore 20.45, gruppo 3 Russia-Ungheria, ore 20.45, gruppo 3 Bulgaria-Galles, ore 20.45, gruppo 4 Lega CLituania-Albania, ore 18, gruppo 4 Macedonia-Georgia, ore 20.45, gruppo 2 Estonia-Armenia, ...

DiMarzio : #NationsLeague, storico risultato per il #SanMarino: i risultati - Sport_Mediaset : #NationsLeague: la #Germania rimonta 3-3 la #Svizzera, la #Spagna cade 1-0 in #Ucraina. Non bastano la doppietta di… - zebradentro : @CucchiRiccardo Sono le emozioni più belle quella date dalla Nazionale. Ma solo i Mondiali. Ormai , col calcio di… - jacoposchlesin1 : @tommasoroveda @CucchiRiccardo Concediamo europei e mondiali. Nations league e amichevoli non interessano a nessuno… - clikservernet : Protocolli, polemiche, risse verbali. Ma la Nations League che senso ha? -