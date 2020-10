Natalia Paragoni prende le difese di Andrea: “Accanimento esagerato su di lui…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Natalia Paragoni non riesce più a sopportare di vedere il suo fidanzato Andrea Zelletta invaso dalle critiche sia all’interno che all’esterno del Grande Fratello Vip. Proprio per questo la ex corteggiatrice sgancia una bomba e si mostra sui social per dire quello che realmente pensa. Quali sono state le sue affermazioni? La ex corteggiatrice di … L'articolo Natalia Paragoni prende le difese di Andrea: “Accanimento esagerato su di lui…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020)non riesce più a sopportare di vedere il suo fidanzatoZelletta invaso dalle critiche sia all’interno che all’esterno del Grande Fratello Vip. Proprio per questo la ex corteggiatrice sgancia una bomba e si mostra sui social per dire quello che realmente pensa. Quali sono state le sue affermazioni? La ex corteggiatrice di … L'articololedi: “Accanimentosu di lui…” proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : GF Vip, Natalia Paragoni fuori dalla Casa con un megafono: lo sfogo della fidanzata di Andrea Zelletta - Mauromontaa : ma la signora Natalia Paragoni-Comodino, sa che il suo fidanzato tipo non se lo caga nessuno qui fuori o è ancora n… - kkkpalle : RT @mrcprovacitu: Natalia Paragoni dovrà bere bibitoni per i prossimi sette anni per i debiti contratti per comprare i voti di Zelletta #gf… - mrcprovacitu : Natalia Paragoni dovrà bere bibitoni per i prossimi sette anni per i debiti contratti per comprare i voti di Zelletta #gfvip - lovegoodlight : chissa natalia paragoni quanto ha pagato per truccare questo televoto #GFVIP -