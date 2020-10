Napoli, ritirata la patente a Edoardo De Laurentiis per eccesso di velocità (Di martedì 13 ottobre 2020) Come riferiscono Il Mattino e Repubblica, è stata comminata una sanzione pari a 532 euro di multa, oltre al ritiro della patente, nei confronti di Edoardo De Laurentiis, il vice presidente del Napoli nonché figlio del patron Aurelio. Alla base del provvedimento vi è quanto accaduto sabato scorso, quando De Laurentiis jr. è stato fermato dalla polizia municipale del capoluogo campano mentre sfrecciava a bordo della sua Volvo a 80 chilometri orari quanto invece il limite è fissato a 30. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Come riferiscono Il Mattino e Repubblica, è stata comminata una sanzione pari a 532 euro di multa, oltre al ritiro della, nei confronti diDe, il vice presidente delnonché figlio del patron Aurelio. Alla base del provvedimento vi è quanto accaduto sabato scorso, quando Dejr. è stato fermato dalla polizia municipale del capoluogo campano mentre sfrecciava a bordo della sua Volvo a 80 chilometri orari quanto invece il limite è fissato a 30.

