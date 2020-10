Magath | “Senza Messi Guardiola non avrebbe vinto niente”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 ottobre 2020) Senzanon ha più niente, e probabilmente senza di lui non lomai fatto. Felixriapre un vecchio dibattito – il Barcellona era “il” Barcellona dio di? – e lo fa con una sentenza: senzain campo,oggi non sarebbe. In un’intervista alla Bild, l’ex ct della Germania vicecampione del mondo nell’82 e nell’86, accusa il “collega” di non averla Champions né con il Bayern Monaco né con il Manchester City. “È statoa vincere i titoli, non. Senza, il suo sistema non ...