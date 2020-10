L’ex di Zorzi ammette tutto, svela un’altra sua bugia e chiede scusa a Barbara d’Urso (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo le prime maldestre scuse di ieri, oggi l’ex di Tommaso Zorzi è tornato a chiedere perdono a tutti, in primis a Barbara d’Urso e a chi lo segue. Il ragazzo ha finalmente ammesso tutto e ha detto che quando ha inventato l’aggressione omofoba era in un periodo buio ed usciva da relazioni tossiche (e quindi?). Come ciliegina sulla torta questo personaggio ha svelato di aver detto un’altra bugia, questa volta sulla sua agenzia. “Chiedo scusa a tutti quanti, inizio a chiedere scusa a Barbara d’Urso perché ho utilizzato i suoi programmi per diffondere il mio video. scusa ai miei amici e a chi mi segue. Ho sempre sostenuto il mondo LGBT, creato video ... Leggi su biccy (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo le prime maldestre scuse di ieri, oggi l’ex di Tommasoè tornato are perdono a tutti, in primis ad’Urso e a chi lo segue. Il ragazzo ha finalmente ammessoe ha detto che quando ha inventato l’aggressione omofoba era in un periodo buio ed usciva da relazioni tossiche (e quindi?). Come ciliegina sulla torta questo personaggio hato di aver detto un’altra, questa volta sulla sua agenzia. “Chiedoa tutti quanti, inizio ared’Urso perché ho utilizzato i suoi programmi per diffondere il mio video.ai miei amici e a chi mi segue. Ho sempre sostenuto il mondo LGBT, creato video ...

Luca_zone : RT @BITCHYFit: Attore accusa l’ex di Zorzi di aver taroccato una seconda aggressione omofoba: “Altra bugia del ragazzo, ecco i video” https… - BITCHYFit : Attore accusa l’ex di Zorzi di aver taroccato una seconda aggressione omofoba: “Altra bugia del ragazzo, ecco i vid… - ex_smiles : RT @Kariswhoo: Zorzi ha capito che la Brandi è mezza omofoba e ce l’ha con lui per questo e sta chiedendo se ha mai detto la f word. ZORZI… - Detlef73 : RT @davidemaggio: La faccia come il culo dell'ex di Zorzi che se la prende con la D'urso ('Non è tv, è schifo'), con l'amica Soleil ('mi ha… - StraNotizie : Attore accusa l’ex di Zorzi di aver taroccato una seconda aggressione omofoba: “Altra bugia del ragazzo, ecco i vid… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Zorzi Daniela Sbrollini: «Ecco le nostre liste». Capolista a Padova Antonino Pipitone PadovaOggi