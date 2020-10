Indagine su appalti, blitz Carabinieri al comune di Pratola Serra (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (Av) – blitz dei Carabinieri del Comando provinciale di Avellino al comune di Pratola Serra, meno di 4 mila abitanti alle porte del capoluogo irpino. Venti i militari impegnati che su disposizione della locale Procura hanno acquisito documenti presso la sede municipale ma anche perquisito le abitazioni di consiglieri comunali, assessori ed ex assessori. Le indagini, su cui vige il massimo riserbo, partirebbero da una gara di appalto per la sistemazione di una struttura scolastica e coinvolgerebbero undici persone tra amministratori, ex amministratori e imprese L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –deidel Comando provinciale di Avellino aldi, meno di 4 mila abitanti alle porte del capoluogo irpino. Venti i militari impegnati che su disposizione della locale Procura hanno acquisito documenti presso la sede municipale ma anche perquisito le abitazioni di consiglieri comunali, assessori ed ex assessori. Le indagini, su cui vige il massimo riserbo, partirebbero da una gara di appalto per la sistemazione di una struttura scolastica e coinvolgerebbero undici persone tra amministratori, ex amministratori e imprese L'articolo proviene da Anteprima24.it.

