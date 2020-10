Google Duplex è finalmente in grado di prendere un appuntamento dal parrucchiere (Di martedì 13 ottobre 2020) A quasi due anni e mezzo dalla presentazione di Google Duplex, è finalmente possibile (negli USA) prenotar un appuntamrnto dal parrucchiere. L'articolo Google Duplex è finalmente in grado di prendere un appuntamento dal parrucchiere proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 ottobre 2020) A quasi due anni e mezzo dalla presentazione di, èpossibile (negli USA) prenotar un appuntamrnto dal. L'articoloindiundalproviene da TuttoAndroid.

