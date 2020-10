Germania-Svizzera oggi in tv in chiaro: orario e come vederla in diretta streaming (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma di Germania-Svizzera, gara valevole per la quarta giornata del girone D di Nations League 2020/2021. Dopo una vittoria e due pareggi, la selezione di Joachim Loew fa a caccia di una vittoria per non perdere ancora terreno sulla Spagna capolista. Gli elvetici, ultimi con un punto, cercano un successo per smuovere la classifica. L’incontro, in programma alle ore 20:45 di oggi martedì 13 ottobre, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sul Canale 20 di Mediaset, oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per la quarta giornata del girone D di Nations League 2020/2021. Dopo una vittoria e due pareggi, la selezione di Joachim Loew fa a caccia di una vittoria per non perdere ancora terreno sulla Spagna capolista. Gli elvetici, ultimi con un punto, cercano un successo per smuovere la classifica. L’incontro, in programma alle ore 20:45 dimartedì 13 ottobre, sarà trasmesso intv insul Canale 20 di Mediaset, oltre che insulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine.

RadioAirplay_it : #Latina di @MarroneEmma è in #Top100 nell'#airplay #midweek European #chart (Week 41.2020) ??#OnAir su 224 #radio!… - Kidsplace_it : @CaloreGiacomo @MeiMotta @matteosalvinimi Vada in paesi come Svizzera o Germania, li è normale che se uno sgarra ve… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV UEFA Nations League, Germania-Svizzera: dove vedere il match in chiaro in Tv: dove vede… - Ticinonline : Esamone Germania, per la Svizzera sarà dura #nationsleague #svizzera #germania - lucaxx85 : @bicidiario Le misure annunciate sta mattina al 60% almeno le condivido. Ma non mi piace lo scarico di responsabili… -