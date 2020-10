Cremona | uccise la figlia di due anni e si difende | “Colpa delle streghe”

(Di martedì 13 ottobre 2020)di due: “È colpa del malocchio, io vittima di stregoneria”. E’ l’incredibile difesa del papà assassino Jacob Danho a processo per aver ucciso ladi soli duea coltellate. Una terribile vicenda di sangue familiare, un’anima innocente, la. L’omicidio è avvenuto lo scorso 22 giugno 2019, in … L'articololadi duee si: “Colpastreghe” proviene da YesLife.it.

Il Messaggero

Al processo per aver ucciso a coltellate la figlia Gloria di soli due anni, si è difeso dando la colpa al malocchio. L'omicidio era avvenuto lo scorso 22 giugno 2019, in provincia ...Ha dato la colpa alla stregoneria, a un malocchio ricevuto da una zia della sua ex compagna quando era in Costa d’Avorio che lo avrebbe portato ...