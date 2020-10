CorSport: la Juve non si è costituita in giudizio (ma potrà ricorrere in appello) (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriverà domani la sentenza del giudice sportivo su Juventus-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il club di Agnelli non si è costituito in giudizio, ma ciò non esclude la possibilità che ricorra in appello. “Nel frattempo domani è il giorno del giudizio. È proprio il caso di dirlo: il giudice sportivo Tommaso Mastrandrea, infatti, si pronuncerà in merito alla partita Juve-Napoli, mai giocata dopo il divieto dell’Asl di Napoli opposto alla trasferta degli azzurri a Torino e di conseguenza dichiarata sub iudice. Appunto. In attesa di capire se Mastrandrea opterà per il rinvio della gara o per il 3-0 a tavolino per i bianconeri (con o senza penalità ulteriore di un punto o di altra natura comminata agli azzurri, la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriverà domani la sentenza del giudice sportivo suntus-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il club di Agnelli non si è costituito in, ma ciò non esclude la possibilità che ricorra in. “Nel frattempo domani è il giorno del. È proprio il caso di dirlo: il giudice sportivo Tommaso Mastrandrea, infatti, si pronuncerà in merito alla partita-Napoli, mai giocata dopo il divieto dell’Asl di Napoli opposto alla trasferta degli azzurri a Torino e di conseguenza dichiarata sub iudice. Appunto. In attesa di capire se Mastrandrea opterà per il rinvio della gara o per il 3-0 a tavolino per i bianconeri (con o senza penalità ulteriore di un punto o di altra natura comminata agli azzurri, la ...

CorSport : #Pirlo: '#Guardiola il mio modello. #Ronaldo? Simbolo del calcio mondiale' - CorSport : Inter-Juve e l'audio sparito del #Var su Pjanic: nuove rivelazioni alle Iene - CorSport : #Juve-#Napoli, l'Asl: 'Nessuna pressione da #DeLaurentiis' - napolista : CorSport: la #Juve non si è costituita in giudizio (ma potrà ricorrere in appello) Domani la sentenza del giudice s… - CorSport : #Kulusevski avversario di #Ronaldo : 'Ma nessuno può fermarlo' ?? -