Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero non reggerebbe più di due mesi” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’aumento dei nuovi casi di Coronavirus in Italia sta avendo come conseguenza una costante crescita dei ricoveri in ospedale. E chi lavora in corsia comincia a lanciare i primi avvertimenti, perché la situazione potrebbe peggiorare velocemente. Se, infatti, con i numeri attuali “gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi ed al momento la situazione è gestibile”, lo scenario potrebbe cambiare: “Se dovessimo assistere ad un aumento esponenziale dei casi come sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora il sistema ospedaliero avrebbe una tenuta di non oltre 2 mesi“, spiega Carlo Palermo, il segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri italiani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) L’dei nuovidiin Italia sta avendo come conseguenza una costante crescita dei ricoveri in ospedale. E chi lavora in corsia comincia a lanciare i primi avvertimenti, perché la situazione potrebbe peggiorare velocemente. Se, infatti, con i numeri attuali “gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi ed al momento la situazione è gestibile”, lo scenario potrebbe cambiare: “Se dovessimo assistere ad undeicome sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora ilavrebbe una tenuta di non oltre 2 mesi“, spiega Carlo Palermo, il segretario del maggiore dei sindacati deiospedalieri italiani, ...

r_campix : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero non reggerebbe pi… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero non reggerebbe pi… - clikservernet : Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero non reggerebbe… - Noovyis : (Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero non reggerebb… - fattoquotidiano : Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero non reggerebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindacato Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero… Il Fatto Quotidiano Fondo di Solidarietà aumentato a 300 mila euro in periodo Covid; accordo tra Comune di Scandicci e Sindacati, la Giunta approva i requisiti

Il Comune di Scandicci in accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil sindacali ha aumentato ... sociali o colpito da sospensione di lavoro derivata dai provvedimenti per covid-19; nuclei familiari con ...

Pd e M5s 'approvano' il nuovo Dpcm. Critiche da FdI e Lega

AGI - Il Dpcm con le nuove misure per fronteggiare l’epidemia coronavirus, varato la notte scorsa dal governo ... Gli imprenditori, i sindacati, i sindaci, gli insegnanti chiedono di essere ascoltati” ...

Il Comune di Scandicci in accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil sindacali ha aumentato ... sociali o colpito da sospensione di lavoro derivata dai provvedimenti per covid-19; nuclei familiari con ...AGI - Il Dpcm con le nuove misure per fronteggiare l’epidemia coronavirus, varato la notte scorsa dal governo ... Gli imprenditori, i sindacati, i sindaci, gli insegnanti chiedono di essere ascoltati” ...