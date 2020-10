Coronavirus, focolaio nel Pavese: contagiati 56 suore e 12 operatori (Di martedì 13 ottobre 2020) commenta Ansa Un focolaio di Coronavirus è stato individuato a Mortara, nel Pavese, dove 56 delle 57 suore che vivono al centro sociale Pianzola sono risultate positive. Il virus ha contagiato anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020) commenta Ansa Undiè stato individuato a Mortara, nel, dove 56 delle 57che vivono al centro sociale Pianzola sono risultate positive. Il virus ha contagiato anche ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli #CORONAVIRUS… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio nel Pavese: contagiati 56 suore e 12 operatori #coronavirusitalia - SkySport : Focolaio di coronavirus nel Chisola, squadra di Eccellenza: 20 positivi - corona_tweet : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Cina La città cinese in cui hanno fatto tre milioni di tamponi in un gi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Cina La città cinese in cui hanno fatto tre milioni di tamponi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, focolaio in una Rsa a Greve in Chianti: 4 morti e 39 positivi Il Tirreno Coronavirus, una decina di positivi fra tecnici e giornalisti: si teme un focolaio a Telebari

Sono una decina i tecnici e giornalisti risultati positivi al coronavirus nella redazione di Telabari. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere nessuno, avrebbe avuto sintomi preoccupanti, al netto ...

Colley, rientro anticipato alla Sampdoria: salta l’amichevole con Mali

Il calendario A quanto riporta il Secolo XIX, è saltata l’amichevole – in programma per oggi in Portogallo – tra Gambia e Mali a causa di un focolaio di Covid-19 scoperto all’interno della Nazionale ...

Sono una decina i tecnici e giornalisti risultati positivi al coronavirus nella redazione di Telabari. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere nessuno, avrebbe avuto sintomi preoccupanti, al netto ...Il calendario A quanto riporta il Secolo XIX, è saltata l’amichevole – in programma per oggi in Portogallo – tra Gambia e Mali a causa di un focolaio di Covid-19 scoperto all’interno della Nazionale ...