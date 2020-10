Contagi a Genova, Toti: «Il virus penetrato in 4 quartieri, da mercoledì misure più restrittive in quelle zone» (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente della Regione: «La nuova ondata di Contagi sta incominciando a dare qualche pressione sui nostri ospedali» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente della Regione: «La nuova ondata dista incominciando a dare qualche pressione sui nostri ospedali»

siwel44it : RT @ValeriaTomei75: In Liguria solo oggi 447 nuovi contagi QUASI TUTTI SINTOMATICI su 1 milione mezzo di abitanti. Ma è possibile che nessu… - rep_genova : Coronavirus, il bollettino in Liguria: 447 nuovi contagi su quasi 5 mila tamponi [aggiornamento delle 19:38] - LuciaLaVita1 : RT @ValeriaTomei75: In Liguria solo oggi 447 nuovi contagi QUASI TUTTI SINTOMATICI su 1 milione mezzo di abitanti. Ma è possibile che nessu… - Gb13Giovanna : RT @ValeriaTomei75: In Liguria solo oggi 447 nuovi contagi QUASI TUTTI SINTOMATICI su 1 milione mezzo di abitanti. Ma è possibile che nessu… - rep_genova : Coronavirus, il bollettino in Liguria: 447 nuovi contagi su quasi 5 mila tamponi [aggiornamento delle 18:26] -