Cisl | per rilancio Roma riaprire immediatamente musei statali

Roma – "A cinque mesi dalla fine del lockdown, nella Capitale 11 musei statali su 35 hanno orari ridotti o sono aperti soltanto due/quattro giorni a settimana." "Tra questi, anche musei dotati di autonomia speciale e 'di rilevante interesse nazionale', come Gallerie Nazionali d'Arte Antica Barberini Corsini e Vittoriano Palazzo Venezia." "Il 'museo dei Romani', Galleria Borghese, ha ridotto gli ingressi a 500 da agosto, rispetto ai 1800 pre-emergenza: una situazione che penalizza non soltanto i lavoratori, ma anche la ripresa del turismo, gia' in grave sofferenza". E'quanto si legge in una nota di Stefano Diociaiuti, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti.

