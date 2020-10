Chiara Ferragni si racconta su Rai Due: “Io e Fedez? Siamo due puri” (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiara Ferragni si racconta su Rai Due in una lunga intervista con Simona Ventura e con la conduttrice svela i motivi che oggi la rendono un vero fenomeno. foto facebookProprio ieri sera è andata in onda una puntata speciale di prima serata dedicata alla notissima influencer sposata da molti anni con il rapper italiano Fedez, condotta da Simona Ventura su Rai Due. La giovane che sta per diventare nuovamente mamma dopo il piccolo Leone ha parlato di se stessa fin da quando all’inizio nessuno credeva nel suo potenziale e non le dava più di sei mesi nel mondo della moda. “Questa è stata una spinta per migliorarmi e cercare di creare qualcosa di concreto: dovevano ricordarmi” ha ammesso la giovane che oggi ha trentatré anni è un vero fenomeno. LEGGI ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020)sisu Rai Due in una lunga intervista con Simona Ventura e con la conduttrice svela i motivi che oggi la rendono un vero fenomeno. foto facebookProprio ieri sera è andata in onda una puntata speciale di prima serata dedicata alla notissima influencer sposata da molti anni con il rapper italiano, condotta da Simona Ventura su Rai Due. La giovane che sta per diventare nuovamente mamma dopo il piccolo Leone ha parlato di se stessa fin da quando all’inizio nessuno credeva nel suo potenziale e non le dava più di sei mesi nel mondo della moda. “Questa è stata una spinta per migliorarmi e cercare di creare qualcosa di concreto: dovevano ricordarmi” ha ammesso la giovane che oggi ha trentatré anni è un vero fenomeno. LEGGI ...

